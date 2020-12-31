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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، اليوم، قرارا تضمن مواد جديدة بلائحة نظام التراخيص.
وتضمنت إضافة تعريفات جديدة على المادة 1 وكذلك إضافة مواد جديدة هي المادة 44 و45 و46، على أن يعمل بالقرار بدءا من اليوم الخميس.
كما تضمنت المواد الجديدة التي تمت إضافتها تعريف شركات تكنولوجيا المعلومات، والاعتماد، على أن المادتين المضافتين تخصان كافة التفاصيل الخاصة بهما، كما تضمنت المادة 46 شرحا لتعريف "المحتوى الضار".
وينشر الخليج 365 تفاصيل التعديلات الجديدة على النحو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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