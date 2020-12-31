إقبال ضعيف على الزينة.. "الكريسماس" يحرك الطلب على مبيعات لعب الأطفال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن موسم الكريسماس نشط الطلب على شراء لعب الأطفال بالمحلات بشكل طفيف بنسبة تصل إلى 10%.

وأضاف صفا أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام بسبب أزمة كورونا.

وتابع صفا أن هذه النسبة حققتها المحلات خلال الأسبوعين الماضيين، فمع إعلان الحكومة منع الاحتفالات هذا العام توقفت حركة البيع بمحلات الألعاب.

وأعلنت الحكومة منذ عدة أيام قرارا بمنع التجمعات والاحتفالات في يوم رأس السنة هذا العام، وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا وزيادة أعداد الإصابة خلال الموجة الثانية للفيروس.

وتراجع الإقبال على شراء زينة الكريسماس والأشجار هذا العام من قبل المواطنين، والفنادق والمطاعم، والكنائس، بسبب جائحة كورونا وقرار إلغاء الاحتفالات الذي أعلنته الحكومة منذ يومين، بحسب صفا.

وتراجعت أسعار هدايا الكريسماس هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20% لتراجع الطلب الحالي، بالإضافة إلى رغبة التجار ببيع ما لديهم من بائع حتى لا يتم تخزينها للعام المقبل، وفقا لقول صفا في وقت سابق لمصراوي.

وبحسب صفا، تتراوح أسعار أشجار الكريسماس جملة بحسب الطول والحجم والكثافة بين 50 جنيها و3 آلاف جنيه، ويتراوح سعر أضواء الشجرة بين 40 و50 جنيها بحسب نوع اللمبات ليزر أو ليد.

كما تتراوح أسعار زينة الشجرة "البولات" بين جنيه و10 جنيهات للقطعة الواحدة، وسعر البابا نويل 2 جنيه و300 جنيه حسب الحجم والخامة المصنوع منها.