تفجير حقل ألغام تابع لداعش

فجرت القوات العراقية، اليوم الأربعاء، حقل ألغام من مخلفات تنظيم "داعش" في قضاء سنجار شمالي البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية بيان جاء فيه: "شرع لواء المشاة السادس والستون، ضمن تشكيلات فرقة المشاة العشرين، ممثلاً بجهده الهندسي في عملية واسعة تهدف إلى معالجة المخلفات الحربية في مجمع الجزيرة بسنجار".

وأضاف البيان "وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات بالتعاون مع أهالي المنطقة، وجرى تطهير مناطق عديدة منها الحيالة والجدالة".

وتابع البيان "ويستمر جهد الفرقة الهندسي بأعماله من أجل تأمين كافة المناطق من بقايا الإرهاب، حفاظا على أرواح المواطنين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في العراق .