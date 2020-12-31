إصابات "كورونا" في العالم تتجاوز 81.5 مليونا

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 81.5 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ إكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر 2019.