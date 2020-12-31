مالي تُسجل 233 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الخميس، تسجيل 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 7029 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية - أن إجمالي حالات التعافي وصلت إلى 4548 حالة.. مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغ

269 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.