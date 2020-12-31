(تابع هنا) رابط التقديم لوظائف وزارة الصحة السعودية للرجال

تصدرت وزارة الصحة السعودية محرك البحث جوجل، بالتزامن مع بدء التقديم على (2221) وظيفة أخصائي غير طبيب للرجال والنساء في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك اليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020/ و15 جماد اول 1442هـ، على أن يستمر التقديم لمدة 10 أيام.

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رابط التقديم لوظائف وزارة الصحة

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن التقديم سيكون بشكل إلكتروني لحاملي مؤهل البكالوريوس لمختلف

التخصصات المطلوبة لوظائف وزراة الصحة

التخصصات للسعوديين فقط، عبر بوابة التوظيف لوزارة الصحة من خلال الضغط

وكشفت وزارة الصحة عن التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المتاحة :" أشعة، وبائيات، علاج تنفسي، صيدلة، بصريات، تغذية علاجية، تعقيم طبي، مناظير باطنة، قبالة، تصوير ثدي، علاج جبائر، جودة صحية، تغذية عامة، تقنية كلى، مختبر، علاج طبيعي، مناظير باطنة، تقنية أسنان، رعاية فم وأسنان، طب طوارئ، تخطيط مخ

وأعصاب، مساعد طبيب أسنان".

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف وزراة الصحة

. شهادة التخرج موضح بها بعض البيانات الأساسية مثل النسبة المئوية والتقدير العام وكذلك تاريخ التخرج.

. إرفاق معادلة رسمية في حالة كان المتقدم من الحاصلين على المؤهل من جامعة خارج المملكة العربية السعودية.

. بطارقة التسجيل المهني سارية المفعول.

. شهادة خبرة.

وظائف هندسية بوزارة الصحة

وفي نفس السياق أعلنت وزارة الصحة، عن توفر ٦٠٠ وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط، موضحة ان التقديم سيكون أيضًا اليوم الخميس، ويستمر لمدة عشرة أيام، من خلال بوابة التوظيف مشيرة إلى أن التخصصات المطلوبة هي: (هندسة كهربية- هندسة ميكانيكيةـ حاسب آلي- تقنية معلومات- أمن المعلومات- شبكات- برمجة).