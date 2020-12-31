محمد بن راشد يُؤكد أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول التعاون الخليجي

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن بن راشد قوله، خلالاستقباله في دبي اليوم الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، إن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا تدعم كل جهد مخلص لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس.
كما استذكر بن راشد العلاقات التاريخيةالتي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت على جميع المستويات، مشيدا بمناقب أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ودوره الريادي في رأب الصدع الخليجي والعربي منذ كان وزيرا لخارجية دولة الكويت الشقيقة.
وأضاف أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، خير خلف لخير سلف، مستبشرا وشعب الكويت به خيرا وتفاؤلا لما فيه مصلحة شعبه ودول وشعوب المجلس.
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