بولندا تُسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 13 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الحصيلة اليومية هي الأعلى في بولندا منذ العاشر من ديسمبر.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بذلك في بولندا إلى مليون و294 ألفا و878 حالة.
كما تم تسجيل 532 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم، ليترفع الإجمالي حتى الآن إلى 28554 حالة في بولندا.
ويقل عدد سكان بولندا قليلا عن 38 مليون نسمة.
ومع زيادة عدد الحالات بشكل كبير بدءا من أواخر سبتمبر، عادت بولندا إلى إجراءاتمكافحة فيروس كورونا التي شملت، من بين أمور أخرى، إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة وكذلك حظر استخدام الفنادق، باستثناء السفر بغرض العمل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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