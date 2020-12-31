قطر تُسجل 213 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «الصحة»، حسبما نشرت وكالة الأنباء القطرية، صباح اليوم الخميس، أنه من بين الإصابات الجديدة 166 إصابة محلية

مسجلة بين أفراد المجتمع، و47 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وقد تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،

الأربعاء، الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.