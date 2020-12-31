فلسطين تُسجل 1268 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الكيلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة و2056 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات. أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات. وأكدت وجود 118 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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