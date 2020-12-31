لبنان: معنيون بحماية حقوق النازح واللاجئ على أراضينا

أكّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، اليوم الخميس، أن سلطات بلاده معنية بحماية حقوق النازح واللاجئ على الأراضي اللبنانية.

وقال وهبة، في تصريح تعقيبا على إحراق في مخيم للنازحين السوريين في منطقة بحنين شمال لبنان، إن "لبنان والسلطات اللبنانية وفي إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية معنية بحماية حقوق

الإنسان النازح واللاجئ الموجود على الأراضي اللبنانية على حد سواء طالما إلتزم احترام القوانين اللبنانية وتقيد بها".

وأعلن وهبة أن "وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة إتخاذ كل الإجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين".

وقال: "انطلاقا من ذلك لا يسعها سوى تسليط الضوء على الأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان محذرة من خطر الانزلاق إلى فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين".

وأدان وزير الخارجية "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس".

وطالب "المجتمع الدولي إيلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة خصوصا أن السلطات السورية دأبت على التأكيد عن رغبتها في عودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم".