أستراليا تستقبل العام الجديد بشوارع مهجورة بسبب كورونا

سيف اليزيد - احتفلت أستراليا ببدء العام الجديد 2021 بألعاب نارية، لكن في غياب كامل للجمهور ومظاهر الفرح في الشوارع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت الألعاب النارية قرب دار الأوبرا في مدينة سيدني الشهيرة والجسر القريب منها.

لكن الشوارع كانت خالية من المارة ومظاهر الفرح والصخب التي تصاحب هذه المناسبة كل عام، وذلك بسبب القيود التي فرضتها السلطات للسيطرة على بؤر من إصابات كورونا في أكبر مدينتين بالبلاد.

وحثت السلطات، الأفراد على تجنب التجمعات الكبيرة ليلة رأس السنة لمنع حدوث تفشٍ أوسع للمرض.

وصرحت جلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز التي توجد فيها مدينة سيدني، للصحفيين اليوم الخميس، بأنه تم رصد عشر حالات إصابة جديدة الليلة الماضية في سيدني، وارتفع إجمالي الإصابات التي رصدت ضمن بؤرة في نورثرن بيتشز إلى 144.

كما ارتفع عدد الإصابات في بؤرة أخرى إلى تسعة.

أما ولاية فيكتوريا المجاورة، والتي كانت أمضت 61 يوماً من دون تسجيل حالات عدوى محلية بكورونا، فأعلنت رصد ثماني حالات إصابة.

ومن المرجح أن تكون هناك صلة بين الإصابات في الولايتين، حيث زار شخص عائد من نيو ساوث ويلز مطعماً تايلاندياً في ملبورن بدأت منه الإصابات الجديدة في المدينة.

ويمثل ظهور هذه البؤر مشكلة لأستراليا التي تمكنت إلى حد كبير من قطع سلاسل العدوى المحلية بتطبيق قواعد صارمة للاختبار وتتبع المخالطين، وعن طريق إغلاق الحدود الدولية وفرض عزل على جميع العائدين من الخارج لمدة 14 يوما في فنادق مخصصة للحجر الصحي.