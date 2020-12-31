سلوفاكيا تسجل أعلى زيادة يومية بكورونا بلغت 6315 إصابة

سيف اليزيد - أعلنت الحكومة في سلوفاكيا، اليوم الخميس، تسجيل 6315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وهذه أعلى زيادة يومية حتى الآن لإصابات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وشهدت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، حتى الآن 179543 إصابة و2138 وفاة بفيروس كورونا.

وبدأت سلوفاكيا، السبت، حملة شاملة للتطعيم ضد الفيروس. وكان موظفو الرعاية الصحية أول من حصل على اللقاح. وتستخدم البلاد اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

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