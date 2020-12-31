ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و719737.

وأضاف المعهد أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 33071 حالة وفاة.

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