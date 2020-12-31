بنك المغرب: القروض البنكية ارتفعت في نونبر بأزيد من خمسة في المائة

كشف بنك المغرب أن نمو القروض البنكية على أساس سنوي بلغ 5,2 في المائة، في شهر نونبر الماضي، بعدما كان قد سجل 4,3 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، مقداره 4,7 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2020، أن التطور المذكور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6,9 إلى 6 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,3 إلى 2,7 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 4,4 في المائة بعد 4 في المائة.

ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل تباطؤ في نمو تسهيلات الخزينة من 10,8 إلى 9 في المائة، وانخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 2,9 إلى 3,3 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 1,8 إلى 2,1 في المائة، وشبه ركود في نمو قروض التجهيز عند 1,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فإن وتيرة نموها السنوي تسارعت بـ 14,7 في المائة، في نونبر الماضي، بعد 14,3 في المائة في أكتوبر الماضي، وفي ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون غير المسددة عند 8,5 في المائة.