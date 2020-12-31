عايشة الوعد تستأنف نشاطها بعد توقف الجائحة بـ”أنقذني وغرق”- فيديو

استأنفت الفنانة عايشة الوعد إصدارتها، بعد التوقف، الذي فرضته الجائحة، بأغنية بعنوان “أنقذني وغرق”، والتي تحدثت عنها لـ”اليوم 24”.

وصرحت الوعد حول عملها الجديد: “هو أغنية عاطفية لديها قالب خاص بها، تظهر ملامحه من خلال العنوان “أنقذني وغرق”، والذي أعتبره قاس بالنسبة إلى عالم أغاني الحب، التي، غالبا، ما تكون كلماتها ناعمة.

وأضافت عايشة الوعد:” الأغنية فكرة جديدة، يمكن تصنيفها ضمن اللون الخليجي، لكنها قريبة من الأغنية المغربية بشكل كبير، أبدع لحنها مصطفى هملان، وكتب كلماتها الكاتب الطيف، أما الموزع الموسيقى للعمل فهو طارق عاكف، الذي توفي قبل حوالي شهر”.

وعبرت الوعد عن أمانيها في نيل عملها الجديد رضى جمهورها المحب للون الغنائي، الذي تقدمه.