بدءا من غد الجمعة.. الأرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة وتساقطات ثلجية في عدد من المرتفعات

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية العامة ابتداء من يوم غد الجمعة، بانخفاض درجات الحرارة، مع طقس بارد بكل من المرتفعات، والجنوب-الشرقي والهضاب العليا.

وأكدت المديرية في نشرة خاصة، تساقطات ثلجية وطقس بارد من يوم غد الجمعة إلى غاية الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة، فضلا عن مرور سحب كثيفة محملة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا فوق الشمال-الغربي للبلادن والسايس، والساحل المتوسطي، والريف، والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية.

وسيلاحظ أيضا تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات كل من الريف، والأطلسين المتوسط والكبير، التي يتعدى علوها 1500 متر، عدا ذلك ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة.

وستهب رياح قوية نوعا ما فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، والمنطقة الشرقية، والأطلس، والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 6 وناقص 2 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 1 و4 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 4 و10 درجات بالسهول والسواحل الشمالية و الوسطى، وما بين 7 و12 درجة بالواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، والشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و16 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 4 و9 درجة بالمرتفعات، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 12 و17 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 18 و23 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ليصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان شرق الحسيمة، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين رأس كانتي، وطرفاية، وهائجا إلى أحيانا قليل الهيجان بباقي السواحل.