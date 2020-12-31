الفن وأهله في عام كورونا.. وفيات ومحاكمات…جدل و”فقر” – فيديو

ما هي إلا ساعات وتنهتي سنة 2020، التي لم يكن فيروس كورونا الشيء البشع الوحيد، الذي حدثت فيها، بل زامنه رحيل مشاهير، وأسماء وازنة من عالم الفن، بوتيرة سريعة يصلح معها أن نسمي عامنا العشرين بعد الألفين بعام الموت.
الموت خطف قامات فنية كبيرة، وكورونا أوقف عجلة الفن، وفنانون لحقهم الجدل، وتألق بلغته أسماء في مختلف المجالات الفنية. “اليوم 24” يعرض لكم في دقائق، أبرز الأحداث الفنية، التي طبعت سنة 2020.
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