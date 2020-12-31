خلال 2019.. 148 مغربيا يحصل على الجنسية الإسبانية في سبتة المحتلة

على الرغم من التشديدات، التي نهجتها الحكومة الإسبانية، حصل أزيد من مائة مغربي على الجنسية الإسبانية بعد إقامتهم في سبتة المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، إن 148 مغربيا حصل على الجنسية الإسبانية في سبتة المحتلة، خلال عام 2019.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حصيلة المغاربة المجنسين في المدينة المحتلة، تراجعت مقارنة مع عام 2018، إذ كان قد حصل فيها 178 مغربيا على الجنسية الإسبانية، وسط توقعات بتسحيل تراجعات أكبر في حصيلة عام 2020.
وباستثناء بعض الأشخاص من دول أمريكا الجنوبية، يعد المغاربة أكثر المجنسين في سبتة المحتلة، خصوصا النساء منهم، والقاصرين، الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، والذين هم الأكثر استفادة من ذلك.
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