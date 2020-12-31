شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2,000 كرتون تمور في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2,000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

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