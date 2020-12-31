شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. احتفالات العام الجديد في المنازل والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزراء قالوا خلال إطلاق حملة دعائية تحذر من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يجب على الجميع أن يتصرفوا كما لو كانوا مصابين بكوفيد19-لتجنب انتشار الفيروس.
وأفادت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان بأن هذا الاشعار يعد شاملا وينطبق على الجميع بغض النظر عن أي من مستويات القيود المرتبطة بالوباء المفروضة في إنجلترا تمس منطقتهم.
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