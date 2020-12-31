بقرار قضائي.. حيدر الجميلي رئيساً شرعياً لاتحاد الفروسية

رياضة 2020-12-31 | 14:09 357 مشاهدة أصدرت محكمة المنازعات الرياضية اليوم الخميس، قرارا برد الدعوى المقدمة من جوان فؤاد معصوم، التي سبق وان ادعت رئاستها للاتحاد العراقي للفروسية، ومطالبتها باستلام مقر الاتحاد من حيدر حسين علي الجميلي. وذكر الاتحاد العراقي للفروسية في بيان تسلمت الخليج 365 نسخة منه ان "قرار محكمة المنازعات الرياضية أستند على شرعيتنا القانونية بموجب قانون الاتحادات الرياضية رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ ، والتأكيد على عدم الاعتراف بالامر الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (٨٨٧١) المؤرخ في ٢٨-٤-٢٠٢٠ ، وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة باصدار الاوامر الادارية لتشكيل الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية ".



واضاف ان "محكمة المنازعات الرياضية أعتمدت في قرارها على مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على رئاسة الجميلي للاتحاد العراقي للفروسية ، بموجب كتابها ذي العدد (٢٣٨٢) المؤرخ في ١٣-١١-٢٠١٨". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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