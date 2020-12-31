رسمياً.. قطر يعلن تعاقده مع بشار رسن

رياضة 2020-12-31 | 13:45 816 مشاهدة أعلن نادي قطر القطري، ضم نجم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم بشار رسن. ونشر النادي مقطع فيديو أعلن من خلاله ضم رسن بشكل رسمي. وسيرتدي رسن الرقم 13 مع فريقه الجديد ولم يكشف النادي عن قيمة ومدة العقد. وكان رسن قد انهى تعاقده مع بيرسبوليس الايراني بالتراضي. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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