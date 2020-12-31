أردوغان "المغضوب عليه" من نصف شعبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف استطلاع رأي جديد أجرته إحدة شركات الأبحاث التركية، عن عدم رضا نصف الشعب عن الطريقة التي يدير بها الرئيس، رجب طيب أردوغان، شؤون البلاد على كافة الأصعدة.

وبجسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، وتابعته ”الخليج 365”، الخميس، أجرت الاستطلاع شركة "متربول" التركية للأبحاث واستطلاعات الرأي، خلال ديسمبر/كانون أول الجاري.



الاستطلاع طرح على المشاركين فيه سؤال "هل توافق على طريقة الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟".

ووفق النتائج المعلنة فإن 45.6 % من المشاركين بالاستطلاع أجابوا على السؤال بـ"نعم"، فيما كان الرفض هو رد 48.1 %، مقابل 6.3 % قالوا إنهم ليست لديهم أية فكرة.

جدير بالذكر أن استطلاعات الرأي التي دأبت العديد من شركات الأبحاث التركي على إجرائها مؤخرًا، تظهر أن شعبية أردوغان، ونظامه في تدهور مستمر، على خلفية السياسات الخاطئة التي يتبعها وكانت سببًا في تراجع البلاد على كافة الأصعدة ولا سيما الاقتصادية منها.

وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وعانت تركيا، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، كانت شركة الأبحاث نفسها قد أجرت استطلاعًا مماثلًا للرأي، كشفت نتائجه عن أن 29.9% من المشاركين فيه حملوا أردوغان مسؤولية المسار السيئ للاقتصاد، فيما قال 23.6% إن الحكومة هي المسؤول، ولفت 10.8% إلى أن وزير الخزانة والمالية المستقيل، براءت ألبيرق، صهر الرئيس هو المسؤول.