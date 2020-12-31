حماس تعتقل فلسطينيا مزق صورة قاسم سليماني بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت أجهزة حماس الأمنية في غزة، الخميس شخصا مزق صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كانت معلقة في القطاع.

وأكدت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس اعتقلت مجدي المغربي، من سكان رفح، بعد يوم من ظهوره في فيديو وهو يزيل صورة كبيرة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سابقا، رفعت على لوحة بغزة.

وقال موسى المغربي، شقيق المعتقل: إن الأمن الداخلي اعتقل شقيقه وحوله إلى غزة، بسبب واقعة تمزيق صورة سليماني.

الصورة التي قوبلت بانتقادات علقت على لوحة كبيرة في شارع الرشيد على ساحل غزة، وكتب عليها عبارة رددها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد اغتيال سليماني، بأنه "شهيد القدس".

وقُتل سليماني في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني 2020.

وتعرضت صور سليماني للشطب والتمزيق في أكثر من موقع؛ ما يدلل على حجم السخط الشعبي من رفع صور الجنرال الإيراني الذي وصف بأنه قاتل.

ورغم أن الصورة لم تحمل توقيعا لجهة محددة، فإنه يعتقد أن جهة محسوبة على حركة حماس رفعتها لأنها تحمل تصريحات لزعيمها المقيم منذ عدة أشهر بين قطر وتركيا.