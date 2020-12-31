السودان يعلن السيطرة على كل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، الخميس، أن قواته المسلحة باتت تسيطر على كل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
وقال عمر قمر الدين وزير خارجية السودان، في مؤتمر صحفي، إن "القوات المسلحة السودانية باتت تسيطر على كل أراضي البلاد".
ووقعت اشتباكات في الأيام القليلة الماضية على الأراضي الزراعية في منطقة الفشقة الحدودية.
وكان مستشار رئيس الوزراء السوداني جمعة كندة، أكد، الثلاثاء، أن بلاده ترحب بالحلول السلمية للتوتر الحدودي مع إثيوبيا، لكن مع الحفاظ على حدودها.
واتهم كندة ما سماه بـ"المليشيات الإثيوبية" بالتسبب في إشعال القتال بالحدود، مشدد على أن "بلاده تدخلت بصورة إيجابية في الصراع الإثيوبي بإقليم تجراي".
وثمن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في تصريحات سابقة، الجهد المقدر الذي قامت به القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعا عن الأراضي وتأمينا للحدود.
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