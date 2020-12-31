مسؤولون بالبنتاجون: إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى للعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون بالبنتاجون إن إيران ومليشياتها في العراق ربما يخططون لشن هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المسؤولين أن معلومات استخباراتية حديثة أفادت بأن إيران كانت تنقل صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة قاذفات "بي-52" إلى الشرق الأوسط، الأربعاء، في أحدث استعراض للقوة لردع إيران، بينما يظل مسؤولو الدفاع منقسمين حول الخطر الذي يشكله النظام الإيراني ومليشياته الموجودة في العراق.

ويقول المسؤولون بالبنتاجون إن استعراض العضلات العسكري استهدف تحذير طهران من شن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية خلال الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيرني قاسم سليماني.

في الوقت نفسه، قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر أصدر قرارًا ضد محاولة تمديد إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى الخليج العربي، وإخراجها من المنطقة في إشارة واضحة إلى إيران بخفض التصعيد.

ويعكس التضارب في الرسائل انقسامات داخل البنتاجون، حيث قال مسؤول آخر إن المستوى الحالي للتهديد الذي تشكله إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني.

لكن أكد آخرون في البنتاجون أن التهديد مبالغ فيه، حيث قال المسؤول الأول لشبكة "سي إن إن"، وهو مشارك في المحادثات، إنه لا معلومات ترجح وجود هجوم إيراني وشيك.

وقال مسؤول دفاع إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "يولي اهتماما كبيرًا للغاية" بالوضع، وأن الجيش لا يعتقد وجود هجوم وشيك، لكنه يتخذ جميع الاحتياطات لضمان ردع إيران وحماية القوات الأمريكية.

وهذه المرة الثانية هذا الشهر التي ترسل فيها قاذفات "بي-52" إلى المنطقة.

ويأتي هذا بعد إعلان البحرية في 21 ديسمبر أنها أرسلت غواصة تعمل بالطاقة النووية عبر الخليج العربي، مصحوبة بطرادات الصواريخ الموجهة.