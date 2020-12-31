الجنسية التركية وعملاء حماس.. حكومة أردوغان تهرب من المواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر موقع سويدي أن مكتب نائب الرئيس التركي أونال تشفيكوز رفض الرد على استجواب في البرلمان بشأن ما إن كانت الحكومة منحت الجنسية لعملاء حركة حماس الفلسطينية.

وأضاف موقع "نورديك مونيتور" أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال تشفيكوز أرسل سؤالًا برلمانيًا إلى أوكتاي عن منح عدد أعضاء حماس الذين حصلوا على الجنسية التركية بعد تقارير نشرتها وسائل الإعلام الدولية.

وفي رده المكتوب، رفض أوكتاي الإجابة عن السؤال، وأخبر نائب رئيس الحزب بإعادة إرسال سؤاله إلى وزراء الخارجية والداخلية.

وبالفعل، أعاد تشفيكوز إرسال أسئلة منفصلة إلى كل من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الداخلية سليمان صويلو في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

كما سأل عن عدد أعضاء حماس الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ عام 2002، خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وما إن كانوا قد حصلوا على جوازات سفر تركية.

ورفض الوزيران أيضًا الرد على الأسئلة، بالرغم من أنهما ملزمان بتقديم إجابة بموجب المادة 98 من الدستور التركي.

وكانت صحيفة "تليجراف" البريطانية قد أوردت في أغسطس/آب أن 7 أعضاء في حماس حصلوا على الجنسية التركية وجوازات سفر، بينما ينتظر 5 آخرون تسلم جوازات سفرهم التركية.

وأفادت الصحيفة بأن بعض أعضاء الحركة يستخدمون أسماء مستعارة تركية.

وبالحديث مع وكالة "رويترز" بعد زيارة قادة حماس إلى تركيا، قال القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى تركيا، روي جلعاد، إن إسرائيل لديها الدليل على أن تركيا منحت جوازات سفر وهويات إلى أعضاء الحركة.



وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين يوم 22 أغسطس/آب في إسطنبول للمرة الثانية هذا العام.

كما شارك هاكان فيدان، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، في الاجتماع الذي جمع أردوغان وهنية.