13.7 مليون فلسطيني مع نهاية 2020.. ومفاجأة في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع نهاية عام 2020، بلغ تعداد الفلسطينيين في الداخل والشتات، 13.7 مليون شخص، مع تقديرات تشير إلى تساوي أعدادهم مع اليهود في فلسطين التاريخية بعد عامين.

رقمٌ أعلنه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في تقرير جديد له، تلقت ”الخليج 365” نسخة عنه، اليوم الخميس.



وحول تفاصيل هذا الرقم، قالت علا عوض، رئيسة الجهاز، إن "5.2 مليون يعيشون في فلسطين، وحوالي 1.6 مليون في أراضي 1948، وما يقارب 6.2 مليون في البلدان العربية، ونحو 738 ألفا في الدول الأجنبية".

وتشير تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن عدد السكان في فلسطين التاريخية بلغ حوالي 6.80 ملايين، نهاية عام 2020، في حين من المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 6.88 مليون في الوقت نفسه.

وفي هذا الصدد، أوضحت عوض أن عدد السكان الفلسطينيين واليهود سيتساوى مع نهاية 2022، حيث سيصبح حوالي 7.1 مليون لكل منهم.

وعن ديموغرافية الفلسطينيين في الداخل، بيّن الجهاز المركزي للإحصاء أن حوالي 3.1 مليون يعيشون في الضفة الغربية و2.1 مليون في قطاع غزة.

معطيات تشير إلى أن أكثر من ثلث السكان الفلسطينيين يقيمون في قطاع غزة الذي يصنف واحدا من أكثر المناطق ازدحاما حول العالم، وتبلغ مساحته 360 كلم مربع.