"نسعى دائماً لوحدة الصف".. مصر تعلق على المصالحة مع قطر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ إن مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربى، مشيراً فى رده على سؤال حول ما تردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين دول الرباعى العربى وقطر، إلى أن مصر تدعم جهود التوصل إلى المصالحة وبما يُعيد اللُحمة داخل البيت العربى ويُتيح المجال للتعاون البنّاء وحفظ مصالح كافة الأطراف.
وأكد المُتحدث فى هذا السياق على أهمية صدق النوايا لإنجاز مُصالحة حقيقية تُعيد العلاقات العربية إلى خصوصيتها، وتزكى التضامن والحفاظ على المصالح المشتركة ومراعاة مبادئ الالتزام بعدم التدخل فى الشئون الداخلية والتصدى لكل ما يُهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية ويحافظ على الأمن القومى العربى. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
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