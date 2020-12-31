- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اذربيجان تبدأ ضخ الغاز الى اوروبا عبر البحر الادرياتيكي والان مع التفاصيل
الخميس 31 ديسمبر 2020
قالت وزارة الطاقة الأذربيجانية، اليوم الخميس، إنها بدأت بتوريد الغاز بشكل تجاري إلى أوروبا، بواسطة خط نقل الغاز عبر الأدرياتيكي.
وأضافت الوزارة القول، إنه "مع بدء توريد الغاز، بشكل تجاري إلى أوروبا بواسطة خط الأنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، تم تحقيق الهدف الاستراتيجي لممر الغاز الجنوبي".
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن بدء تدفق الغاز الأذربيجاني إلى السوق الأوروبية، "يفتح صفحة جديدة في تطوير أذربيجان كدولة مصدرة للغاز".
ويدخل هذا الخط، ضمن مشروع "الممر الجنوبي للغاز الطبيعي" الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين عبر أذربيجان وتركيا إلى أوروبا، وفي المرحلة الأولى سيضخ المشروع الغاز من حقل "شاه دنيز"، على أن يتم ربط الأنبوب مستقبلا بمكامن غاز أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اذربيجان تبدأ ضخ الغاز الى اوروبا عبر البحر الادرياتيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.