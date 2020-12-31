وفيات قياسية بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

اقتربت الولايات المتحدة من عتبة الأربعة آلاف وفاة جراء «كوفيد - 19» في غضون 24 ساعة الأربعاء وهو عدد قياسي جديد في حين يستعد العالم لاستقبال السنة الجديدة مع الأمل بأن تسمح اللقاحات بالقضاء على هذا الوباء.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز وفاة 3927 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية قبل الساعة 8:30 مساء (01:30 ت غ الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189.671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

الجدير ذكره، انه في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بأول إصابة بفيروس كورونا الذي كان غامضاً يومها.

ومنذ ذلك الحين أصاب هذا الفيروس أكثر من 82 مليون شخص في أنحاء العالم وتسبب بوفاة نحو 1.8 مليون منهم وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومن شأن فترة أعياد نهاية السنة التي تكثر فيها التنقلات والسفر أن تساهم في تفاقم انتشار العدوى. لكن السلطات القلقة من الوضع متمسكة بالتدابير المتخذة للحد من الوباء لا بل تعمد إلى تعزيزها كما حصل في ألمانيا وآيرلندا وإنجلترا.