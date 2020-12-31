الصحة تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما اشارة الى تماثل 1493 شخصا للشفاء الفيروس ووفاة خمسة آخرين. وفي ادناه نسخة مصورة من الموقف الوبائي اليومي:

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