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الصحة تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس ، فيما اشارة الى تماثل 1493 شخصا للشفاء الفيروس ووفاة خمسة آخرين.

وفي ادناه نسخة مصورة من الموقف الوبائي اليومي:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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