شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نيوزيلندا تستقبل 2021 بالألعاب النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت العديد من دول العالم تدخل تباعاً في العام الجديد 2021، حيث استقبلت دولة ساموا (جزر فيجي) العام الجديد كأول دولة في العالم، تلتها نيوزيلندا والتي احتفلت بإطلاق الألعاب النارية من برج «سكاي تاور» في العاصمة أوكلاند. وشهدت نيوزيلندا، عدداً من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد، على عكس دول عديدة تواجه قيوداً صارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا». ومع عدم وجود حالات من «كورونا» في المجتمع النيوزيلندي، تسير الأحداث على النحو المخطط له مع عدم وجود حدود للحشود أو غيرها من القيود الصحية.

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