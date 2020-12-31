شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27747 إصابة و593 وفاة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو-رويترز سجلت روسيا، الخميس، 27747 حالة إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19»، منها 6566 حالة في العاصمة موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و159297 منذ بدء الجائحة. ورصدت السلطات 593 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 57019.

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