شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تتعهد بمواجهة التحديات التي تعصف باليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن-أ.ف.ب

تعهّدت الحكومة اليمنية، الخميس، بالعمل على «إعادة الاستقرار» ومواجهة التحديات التي تعصف باليمن، غداة هجوم إرهابي على مطار عدن لدى وصول أعضائها للمدينة خلّف عشرات القتلى والجرحى.

وهز انفجاران على الأقل مبنى المطار وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة المولودة حديثاً ينزلون من سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا أمام الطائرة.

وأوقع الاعتداء 26 قتيلاً عل الأقل من بينهم ثلاثة أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى. كذلك أصيب عشرات الأشخاص بجروح وقد أظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرّجين بالدماء.

وقال وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الخميس، إنّ الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات التي تعصف باليمن. وأوضح: «الحكومة عازمة على القيام بواجباتها والعمل على إعادة الاستقرار في اليمن ولن يثنيها هذا الحادث الإرهابي عن ذلك».

وقال ابن مبارك إنّ «المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثيين بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين».

وأضاف: «سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل حول هذا الاستهداف الإرهابي فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية»، معتبراً أن هدف الحوثيين الذين لم يعلّقوا على الهجوم هو «استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام».