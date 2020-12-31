شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضات البحرية» يعلن ترتيب دولية الدراجات المائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد الترتيب العام لمنافسات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2020 التي تقام بإشرافه وتحت مظلة الاتحاد الدولي (يو أي إم).

وأقيمت البطولة الدولية العام الماضي 2020 من ثلاث مراحل فقط الأولى في دبي والثانية والثالثة في العاصمة أبوظبي نظراً للظروف التي شهدها العالم بأسره بسبب جائحة كورونا -كوفيد 19 والقيود التي فرضها تعليمات الجهات المسؤولة والاتحاد الدولي (يو أي إم).

وحسب النتائج فإن أبطال الإمارات كان لهم نصيب من التألق والنجاح في هذا الحدث، حيث استطاع سلمان يونس العوضي أن يحل وصيفاً في فئة محترفي واقف جي بي1 برصيد 120 نقطة، خلف المتصدر الفرنسي ستيفان دوالياك برصيد 140 نقطة.

واحتل راشد سهيل الطاير وأبوبكر ناصر المري المركزين الثاني برصيد 93 نقطة والثالث برصيد 88 نقطة في أقوى الفئات وهي محترفي جالس جي بي 1 خلف الكويتي محمد بوربيع الذي تصدر برصيد 100 نقطة.

وحملت منافسات فئة الاستعراض الحر (فري ستايل) الجديد تألق عبدالجليل علي العوضي الذي تصدر الترتيب العام برصيد 69 نقطة، ومحمد علي الهاملي الذي احتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

وواصل سلمان يونس العوضي تألقه في فئة ثانية وهي جالس جي بي 2 والتي تصدر ترتيبها برصيد 95 نقطة، بينما نجح عامر حوير في الفوز بصدارة فئة جالس جي بي 3 برصيد 134 نقطة، واستطاع الصاعد أحمد عيسى الحمادي تصدر فئة جالس جي بي 4 برصيد 75 نقطة، متقدماًعلى عبدالله عبدالرحمن الحمادي (الثاني) برصيد 59 نقطة.

وتألق عبدالله عبدالرحمن الحمادي في منافسات فئة واقف جي بي 2 محققاً المركز الأول في الترتيب العام برصيد 92 نقطة، وفي منافسات الناشئين التي استحدثت قبل موسمين تصدر أحمد عيسى الحمادي فئة 3.3 برصيد 97 نقطة، وتألق راشد سالم طاهر متصدراً فئة 3.2 برصيد 70 نقطة، بينما تفوق سعود محمد العوضي في منافسات فئة 3.1 وتصدر بـ 75 نقطة.

واستحدثت في بطولة الإمارات، فئة كبار المتسابقين جي بي 2، ونجح المخضرم محمد ميرز المري في تصدر الترتيب برصيد 141 نقطة، وهو نفس رصيد صاحب المركز الثاني حريز المر محمد بن حريز.

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن قيام ثلاث مراحل من نسخة عام 2020 يعد إنجازاً كبيراً في ظل توقف الحياة وتعطل الكثير من الفعاليات بسب الجائحة والإجراءات المختلفة في عدد من البلدان، مشيداً بجهود وتعاون ناديي أبوظبي ودبي الدوليين للرياضات البحرية في إنجاح الحدث الكبير الذي أقيم في ثلاث جولات.

واعتبر حريز المر محمد بن حريز أن بطولة الإمارات الدولية للدراجات تعد واحدة من الأحداث العالمية في هذه الرياضة ضمن روزنامة الاتحاد الدولي (يو أي ام) الذي استكملت حلقاته متجاوزاً آثار الجائحة ليتم إعلان الترتيب العام في النهاية.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية إن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية تعد إحدى الفعاليات العالمية التي تمنح نقاطاً تضاف إلى التصنيف العالمي للمتسابقين لذلك تحظى بأهمية كبيرة في عشاق الدراجات المائية، كما أن بطولة الإمارات الدولية نالت الشرف بأن تكون أولى فعاليات الاتحاد الدولي (يو أي ام) في عام 2020 وستحظى بهذا الشرف كل عام لأنها تقام في توقيت مبكر.