شكرا لقرائتكم خبر عن الدرمكي يخطف الأضواء في دوري شباب الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أسفرت مباريات الجولة السابعة في الدور الأول من بطولة دوري شباب الصالات في نسخته الثالثة، عن فوز البطائح على اتحاد كلباء 6-5، وفوز كل من خورفكان على الحمرية 3-2، والنصر على الظفرة 10-1، ومليحة على المدام 6-صفر، ليحافظ مليحة على الصدارة برصيد21 نقطة، والنصر ثانياً برصيد 16 نقطة وخورفكان ثالثاً برصيد 15 نقطة والمدام رابعاً برصيد 10 نقاط.

وأظهرت مباريات النسخة الثالثة مواهب واعدة تشكل المستقبل وتمثل إضافة كبيرة للعبة، وأبرزهم على الإطلاق الموهوب إبراهيم عبدالله الدرمكي لاعب اتحاد كلباء المنفرد بصدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً، ومازال الدرمكي قيد النظر والمراقبة من قبل الجهاز الفني لفريق الرجال في قلعة النمور، ويطارده لاعب الحمرية ماجد فيصل عبدالكريم المازمي برصيد 12 هدفاً، ويحل يوسف سيف الهنائي لاعب الظفرة في المركز الثالث برصيد 9 أهداف.

وكانت كرة الصالات قدمت للملاعب العشبية على مستوى الفريق لاعبين جيدين أمثال سلطان الزعابي لاعب اتحاد كلباء الذي كان أحد أفضل لاعبي كرة الصالات، وبرز كهداف لمنتخب الشباب وشارك دولياً مع «الأبيض»، بالإضافة إلى الموهوب أحمد عبدالله جشك جناح كلباء حالياً المعار من شباب الأهلي، والذي يعد من اللاعبين الذين تألقوا وأبدعوا في بطولة ناس.

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