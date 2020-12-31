شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يؤهل المديرين التنفيذيين بالأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم برنامج تطوير المدراء التنفيذيين بالأندية الرياضية والتخصصية بالإمارة خلال الفترة من 16يناير إلى 20 مارس 2021 بمشاركة 26 دارساً يمثلون الأندية الرياضية والتخصصية مع تحديد 6 ورش عمل للبرنامج الذي يأتي ضمن سعي المجلس إلى تمكين القيادات الرياضية على مختلف المستويات والتخصصات وتحسين أداء موظفي ومنتسبي المؤسسات الرياضية في الإمارة، وتطوير كفاءاتهم وفعاليتهم ورفع الجدارة الوظيفية بما يعكس تطوير القدرات والتشجيع على التطوير المستمر وتقييم الأداء الحالي واكتساب المهارات والكفاءات.

جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية التي نظمها المجلس الأربعاء بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للكشف عن البرنامج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وعبداللطيف ناصر الفردان عضو مجلس الإدارة ومديري الإدارات بالمجلس والدارسين.

تم خلال الجلسة شرح البرنامج وأهدافه ومراحله التي تشتمل على الإعداد ومرحلة التحسين والتطوير ومرحلة التقييم وتحديد الأندية المستهدفة وهى الرياضية والتخصصية وأساليب العمل وآليات التنفيذ ومنفذي الورش والمدة الزمنية للبرنامج بحيث يتلقى فيها الدارسون عدد 6 ورش تتخللها زيارات التقييم للأندية ورفع التقارير وتخريج المنتسبين.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى حرص المجلس على إقامة هذا البرنامج من منطلق اهتمامه برفع كفاءة هذه الشريحة المهمة في العمل الإداري بالأندية والارتقاء بالكوادر الإدارية إسهاماً في تقدم الأندية، وأضاف: «ضمن خطط المجلس لتأهيل وتمكين القيادات الرياضية نرى أن هذا البرنامج سيكون له أثره الايجابي في الارتقاء بإمكانيات وقدرات المديرين التنفيذيين بأندية الإمارة لأعلى المستويات ضمن الخطة الإستراتيجية للسنوات العشر المقبلة وتقييم سير العمل بناء على مؤشرات الأداء وبما يؤكد الوصول إلى مستويات تماثل هذا الاهتمام الكبير والدعم اللا محدود للرياضة بالإمارة الباسمة وبما يقود إلى مزيد من التطوير للأندية إدارياً حيث تشارك فيه عناصر ذات خبرة وعناصر جديدة وكله يصب في صالح الاهتمام بالكادر البشري من المديرين التنفيذيين بالأندية وعكس اهتمام المجلس بهذا الأمر».

وقدم نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير شرحاً عن البرنامج، مشيراً الى أنه يهدف إلى طرح رؤية إيجابية نحو تمكين القيادات التنفيذية بالأندية الرياضية بما يساعد على تحقيق استراتيجية المجلس وإعداد مدير تنفيذي محترف برؤية شاملة وواضحة في العمل الإداري والفني بشكل عام مع تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الإدارية والسلوكية وتبادل الخبرات العلمية لرفع مستوى الأداء والمهام المستقبلية بجانب التقييم الشامل للوقوف على مستوى الأداء الحالي كوسيلة لاكتساب المزيد من المهارات وتعزيز الكفاءات التي تساعد على رفع مستوى الأداء.

