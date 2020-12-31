ليبيا تسجل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم/الخميس/ تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 100 ألف و277 حالة.

وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1478 حالة.. مشيرا إلى أنه

تم تسجيل 834 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 72 ألفا و107 حالات.

تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية

قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.