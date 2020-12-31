بايدن: أتطلع للعمل مع الرئيس القبرصي وحكومته

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وحكومته لمجابهة التحديات المشتركة التي يواجهها البلدان معربا عن رغبته في عقد اجتماع مع أناستاسيادس.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الخميس، إن بايدن قال ذلك في خطاب
وأضاف كوشوس أن بايدن قال في الخطاب إنه ونائبته كامالا هاريس سيتوليان شئون الرئاسة في عصر يشهد تحديات عالمية مثل جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ، وهي تحديات تمتد خارج نطاق الحدود الوطنية وتتطلب تعاونًا دوليًا.
يذكر أن الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه في الانتخايات الرئاسية، واصفاً إياه بـ "صديق قبرص"، وكتب أناستاسياديس - في تدوينة على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - "أحر التهاني لصديقي العزيز وصديق قبرص الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مع أطيب تمنياتي بفترة رئاسية ناجحة. "أتطلع إلى العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا".
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