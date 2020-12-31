وزير خارجية أوكرانيا: نتطلع لعلاقات ديناميكية قوية مع أمريكا في عهد بايدن

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، اليوم /الخميس/ إن بلاده تتطلع لعلاقات ديناميكية وحيوية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشار الوزير الأوكراني -وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن الاتجاهات الرئيسية للتعاون، ستكون في مجالات الأمن والإصلاحات والاقتصاد، مؤكدا أن أمريكا وأوكرانيا شريكان استراتيجيان ولذلك فهما بحاجة

إلى إضافة المزيد من التعاون لزيادة هذه الشراكة الاستراتيجية.

وفى سياقا متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كانت تربطه علاقات وثيقة بأوكرانيا قبل رئاسته ويعرف أوكرانيا بشكل أفضل من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأشار لزيلينسكي، إلى إن بايدن أيضًا "يفهم الروس جيدًا، ويعرف الفرق بين أوكرانيا وروسيا" والعقلية الأوكرانية.

يذكر أن نجل بايدن عمل في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية "بوريزما"، ورأى ترامب بأن بايدن تمكن من إنهاء التحقيق ضد هذه الشركة وطرد فيكتور شوكين، المدعي العام الأوكراني آنذاك.

وكان يشتبه بقيام إداريين في بوريزما بغسيل أموال والتهرب الضريبي وإصدار تراخيص للتعدين غير قانونية. وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.