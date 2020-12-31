اليابان تسجل 4 آلاف و515 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسئولو الصحة في اليابان اليوم /الخميس/ تسجيل 4 آلاف و515 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال المسئولون -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إنه تم تسجيل خلال ذات الفترة 36 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، من بينهم 6 حالات وفاة في محافظة هيروشيما، وخمس حالات في محافظة هوكايدو، وخمس أخرين في العاصمة طوكيو.
كما أوضح المسئولون أن 681 حالة حرجة احتجزت اليوم في المستشفيات ما بين وحدات الرعاية المركزة أو موضوعة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأشارت الشبكة إلى أنه وصل إجمالي أعداد الإصابة بـ(كوفيد-19) في البلاد إلى 236 ألفًا و459 حالة إصابة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس إلى 3 آلاف و479 حالة.
تكافح دول في أنحاء العالم،عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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