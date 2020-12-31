الصحة الإماراتية: تسجيل 1730 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 207 آلاف و822 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم/ الخميس/ - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل

عدد الوفيات إلى 669 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1435 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 184 ألفا و442 حالة.

تكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء،

مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.