خبير بالأمراض المُعدية: يبدو أن من أصيب بكورونا لن يصاب بسلالتها الجديدة

أعلن كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أنتوني فاوتشي، إنه يبدو أن المصابين بأشكال سابقة من كورونا لن يصابوا بالسلالة الجديدة.

كما أضاف فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن "هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر". وفقاً لـ سبوتنيك.

لكن فاوتشي أكد أن الأفراد المصابين بأشكال سابقة من كورونا "يبدو أنهم لا يصابون مرة أخرى بهذه (السلالة)"، مما يعني أن أي مناعة مكتسبة بالفعل "تحمي من هذه السلالة بالذات".

تصريحات الخبير الأمريكي جاءت خلال نقاش عن كورونا مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيسوم عبر الإنترنت.

يشار إلى أن حاكم كاليفورنيا كان قد

أعلن في بداية النقاش أن "الولاية رصدت سلالة جديدة أسرع انتشارا من فيروس كورونا المعتاد، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا في البداية"، وذلك بعد يوم من توثيق ظهور أول حالة أميركية معروفة بالسلالة الجديدة في كولورادو.

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تصل أمريكا إلى قدر من المناعة الجماعية أو ما يعرف بمناعة القطيع من خلال اللقاحات تكفي لعودة "بعض مظاهر الحياة الطبيعية" بحلول خريف 2021، على الرغم من العقبات التي تواجه المراحل الأولى من طرح اللقاح.

وأكد أنه "لم يفاجأ" بظهور السلالة الجديدة، قائلا:

من المحتمل ظهور حالات أخرى من السلالة الجديدة في جميع أنحاء البلاد وأن الطبيعة المتحولة لمثل هذه الفيروسات أمر طبيعي، مشددا على أنه واثق من التغلب على مواطن الخلل في توزيع اللقاح.

وقال إنه يتوقع أن تصبح التطعيمات متاحة على نطاق واسع لعامة الناس بحلول أبريل.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.