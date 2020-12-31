الحكومة العراقية: لا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة

أكد عبد الحسين الهنداوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، لشؤون الانتخابات، اليوم /الخميس/، عدم وجود سبب لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقرر إقامتها في السادس من يونيو 2021.

وقال في تصريحات صحفية، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "هناك 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة بداية الشهر المقبل لتحديث بيانات الناخبين".

وأضاف، أن "جميع متطلبات الانتخابات المبكرة متوفرة، ولا

يوجد مبرر لتأجيل موعدها، وهناك وعود من مجلس النواب لإقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وأكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إصرار حكومته على المضي لإنجاح الانتخابات المبكرة.

يذكر أن الرئيس العراقى، برهم صالح، اليوم الخميس، تضمنت العديد من الجوانب، كان

أبرزها الجانب السياسي.

وأنتقد أن صالح العملية السياسية، وطالب بإعادة بنائها، الأمر الذي يشير إلى بدء مرحلة جديدة للعراق بالتزامن مع قدوم عام 2021، متمثلة في إجراء الانتخابات، وإعادة هيكلة الأحزاب الموجودة التي فقدت شعبيتها داخل الأوساط العراقية.

وأشار أن هناك خطوة لأجل إصلاح اقتصادي شامل سيشهدها العراق مطلع العام المقبل، في ظل حالة من التوتر الشعبي مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتيل قبل نحو عام.