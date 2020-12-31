أستراليا.. بؤر إصابات بكورونا في سيدني وملبورن

سيف اليزيد - تكافح السلطات الأسترالية للسيطرة على بؤر من إصابات كورونا في أكبر مدينتين بالبلاد، وحثت الأفراد على تجنب التجمعات الكبيرة ليلة رأس السنة لمنع حدوث تفشٍ أوسع للمرض.

وصرحت جلاديس بيرجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين اليوم الخميس بأنه تم رصد عشر حالات إصابة جديدة الليلة الماضية في سيدني، وارتفع إجمالي الإصابات التي تم رصدها ضمن بؤرة في نورثرن بيتشز إلى 144 . كما ارتفع عدد الإصابات في بؤرة أخرى إلى تسعة.

أما ولاية فيكتوريا المجاورة، والتي كانت أمضت 61 يوما بدون تسجيل حالات عدوى محلية بكورونا، فأعلنت رصد ثماني حالات إصابة.

ومن المرجح أن تكون هناك صلة بين الإصابات في الولايتين، حيث زار شخص عائد من نيو ساوث ويلز مطعما تايلانديا في ملبورن بدأت منه الإصابات الجديدة في المدينة.

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