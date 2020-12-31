إسرائيل تسجل 5253 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية تسجيل 5253 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية في مؤشر لاستمرار ارتفاع الإصابات لأعلى معدل يومي قياسي يتجاوز حاجز الـ 5 آلاف إصابة.. فيما بلغ إجمالي الوفيات 3314 حالة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في مارس الماضي.

ومع استمرار انتشار الفيروس رغم الإغلاق الشامل المفروض ، تستمر المستشفيات باستقبال المصابين ،حيث يرقد في أقسام كورونا 1093 مصاباً بينهم 639 بحالة خطيرة و165 مصاباً تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

و تواصل وزارة الصحة الاسرائيلية حملة التطعيم ضد لفيروس و تلقى نحو 800 ألف شخص اللقاح ، و سيتم تعليق حملة التطعيم الشهر المقبل لأسبوعين لحين وصول المزيد من شحنات لقاح فايزر مطلع فبراير المقبل.

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