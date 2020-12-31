روسيا تسجل 593 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس تسجيل 593 حالة وفاة و 27747 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 57019 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 159297 إصابة.

وتعافى أمس 28922 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و554340 شخصا.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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