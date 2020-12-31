المكسيك تسجل 1000 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة في المكسيك خلال آخر أربع وعشرين ساعة 12406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1052 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و413935 والوفيات إلى 124897.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

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